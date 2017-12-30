Три "тираннозавра" устроили драку в прямом эфире

Три человека, одетые в костюмы тираннозавров, стали "героями" прямого эфира канала MSNBC. Они устроили шуточную потасовку прямо за спиной телеведущей.

На видео видно, как корреспондент Хейли Джексон обсуждает с экспертом налоговую реформу. В какой-то момент на заднем плане появляются люди в костюмах динозаров. Они начинают бороться и дурачиться за спиной ведущей. Однако собеседники или не замечают, или делают вид, что не замечают происходящее.

Некоторые СМИ уверены, что сценку разыграли специально. Три человека заранее облачились в костюмы, а четвертый направлял их на камеру. Спустя некоторое время один из членов съемочной группы все же попросил шутников удалиться.