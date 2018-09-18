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Церемонию вручения телепремии Emmy в телеэфире посмотрело рекордно низкое количество телезрителей

Калейдоскоп 18.09.2018 | 23:57

18 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Количество зрителей церемонии вручения американской телевизионной премии Emmy сократилось на 10,5% по сравнению с 2017 годом. Этот показатель оказался даже ниже, чем в 2016 году, когда он был признан самым низким в истории существования телепремии. Данные исследовательской службы Nielsen, проводящей замеры телеаудитории, сообщает газета Los Angeles Times.

В этом году церемонию смотрели по телевизору примерно 10,17 млн американцев, в прошлом году - 11,4 млн человек, а в 2016 году - 11,37 млн. Самое заметное сокращение телевизионной аудитории Emmy произошло после 2013 года, когда церемонию в США смотрели в среднем 17,7 млн телезрителей. Но эксперты считают, что это происходит не оттого, что люди теряют интерес к зрелищному показу. Основная причина – в том, что шоу все чаще смотрят в интернете.

70-я церемония вручения премии Emmy за лучшие работы минувшего телесезона прошла в Лос-Анджелесе. Трансляцию вел телеканал NBC. Обладателем награды в главной категории - "Лучший драматический сериал" - стала сага "Игра престолов" (Game of Thrones).

Основанная в 1949 году премия Emmy присуждается американской Академией телевизионных наук и искусств.-0-

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Теги
искусство, кино, конкурс, наука, США, телевидение
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