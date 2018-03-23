Цветной снег выпал в Сочи и Одессе из-за песчаных бурь в Северной Африке

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отдельных регионах Краснодарского края выпал снег рыжеватого оттенка. Причиной необычного природного явления стали сильнейшие песчаные бури, обрушившиеся на север Африки, сообщает РБК.

В городе Сочи 23 марта выпали осадки с частицами рыжей пыли, окрасившими снег в оранжевый цвет. Красноватые сугробы появились на популярном горнолыжном курорте Красная Поляна.

Цветной снег также наблюдали в Молдове. Зафиксировано явление и Одессе. В частности, на побережье Черного моря выпали желтые и розовые осадки.

Специалисты поясняют, что песок и пыль, поднятые бурями в Северной Африке, были подхвачены воздушными потоками и перенесены в черноморский регион. Осадки увлекли мелкие частицы, парившие в воздухе, за собой. Эксперты уверяют, что подобное явление не представляет никакой опасности для экологии и людей.-0-

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