Туфли Майкла Джексона будут выставлены на аукцион в Калифорнии

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полуботинки, в которых Майкл Джексон впервые исполнил свою знаменитую "лунную походку", выставят на торги в Калифорнии, сообщает ТАСС.

Черные кожаные лоферы, идеально подходящие для исполнения скользящей "лунной походки", впервые будут представлены на аукционе. Ничего подобного не появлялось на торгах, по меньшей мере, последние 35 лет, утверждают организаторы аукциона. Подлинность туфель подтверждается письмом хореографа и танцора Лестера Вилсона. Он получил туфли в подарок от самого поп-короля.

Предварительная стоимость лота - $10 тыс. Аукцион состоится 26 мая в отеле Hilton города Лос-Анджелес.

Майкл Джексон - популярный американский певец, танцор, продюсер и автор песен. При жизни он был удостоен 15 премий "Грэмми" и 25 раз был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. По всему миру продано порядка миллиарда его музыкальных записей, в том числе сборников, альбомов и синглов.

Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года. Следствие установило, что смерть наступила в результате острой интоксикации организма препаратом пропофол, который певцу прописал лечащий врач Конрад Мюррей. Впоследствии суд признал Мюррея виновным в непредумышленном убийстве и приговорил к четырем годам заключения.-0-