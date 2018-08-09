Туриста оштрафовали на 1000 евро за сувенир из Италии

Карабинеры итальянского острова Сардиния оштрафовали туриста на тысячу евро за кражу песка с одного из пляжей, сообщают информационные агентства со ссылкой на местные СМИ.
40-летний итальянец постоянно проживает в Великобритании, а свой отпуск проводил на итальянском острове Сардиния. Собираясь домой, мужчина решил взять с собой в качестве сувенира песок с пляжа на севере острова.
Как оказалось, власти острова, а также организации по защите окружающей среды считают, что подобные традиции наносят вред экологии Сардинии, которая известна своими пляжами и чистотой прибрежной зоны. А тем временем туристы ежегодно увозят домой тонны песка. В связи с этим в прошлом году вывоз песка с пляжей Сардинии приравняли к краже, за которую грозит штраф от 500 до трех тысяч евро.
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