Twenty One Pilots объявили о выходе нового альбома и выпустили клип

Группа из Америки Twenty One Pilots анонсировала новый альбом. Он будет называться Trench. Это первый альбом группы за три года. Также "Пилоты" порадовали фанатов не только новостью о новом альбоме, но и выпуском уже сейчас двух песен из него: Jumpsuit и Nico and the Niners.
Для фанатов новости от Twenty One Pilots стали настоящим праздником, ведь также в сети появился и клип на песню Jumpsuit.
Напомним, что группа стала знаменитой после выхода саундтрека к фильму "Отряд самоубийц".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram и к сообществу в Viber.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3012 BYN
|2.297 BYN
|2.307 BYN
|USD
|1.97 BYN
|1.968 BYN
|1.973 BYN
|RUB
|3.168 BYN
|3.156 BYN
|3.17 BYN