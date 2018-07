Twenty One Pilots объявили о выходе нового альбома и выпустили клип

Группа из Америки Twenty One Pilots анонсировала новый альбом. Он будет называться Trench. Это первый альбом группы за три года. Также "Пилоты" порадовали фанатов не только новостью о новом альбоме, но и выпуском уже сейчас двух песен из него: Jumpsuit и Nico and the Niners.

Для фанатов новости от Twenty One Pilots стали настоящим праздником, ведь также в сети появился и клип на песню Jumpsuit.

Напомним, что группа стала знаменитой после выхода саундтрека к фильму "Отряд самоубийц".

