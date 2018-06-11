Тысячи цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц

Тысячи цыплят вылупились из яиц, которые выбросила на свалку местная птицеферма в городе Марнеули на востоке Грузии.
На предприятии яйца посчитали непригодными для воспроизводства и забраковали. Но оказалось, что яйца не были испорчены, и из них вылупились цыплята. Местные жители разобрали их по домам.
Видео с разбегающимися цыплятами в интернете за несколько минут просмотрело более тысячи человек.
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