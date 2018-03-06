У американки в сумочке полгода валялся билет с выигрышем в $3 млн

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американка Ина Фернандес обналичила свой лотерейный выигрыш в $3 млн за день до истечения срока действия билета - через полгода после розыгрыша. Об этом пишет портал UPI.

Женщина живет в американском штате Вирджиния. Счастливый лотерейный билет она приобрела еще в сентябре 2017 года, но совсем забыла о нем и носила его в сумочке.

Обладательница выигрыша в $3 млн призналась, что в конце осени все же проверила билет, но решила пока ничего не делать и не говорить о своей удаче даже мужу.

Отважилась получить выигрыш Ина Фернандес только 1 марта 2018 года, накануне истечения срока давности розыгрыша. Женщина заявила, что ей нужно было время, чтобы "все обдумать и позаботиться о финансах".-0-