У берегов Севастополя нашли русскую подлодку, затонувшую в 1909 году

6 мая морская экспедиция нашла у берегов Севастополя в Черном море нашла корму крупной русской подводной лодки "Камбала", затонувшей в 1909 году. Лодка затонула в ходе учений Черноморского флота – она столкнулась с русским линейным кораблем "Ростислав" у входа в Южную бухту Севастополя. В результате столкновения субмарина была разрезана на 2 части и затонула на глубине 60 метров. Погибли 3 офицера и 17 матросов.

Эта катастрофа стала первой в истории подводного флота России.

"Камбала" была одной трех крупных подлодок, построенных для России в Германии, ее размеры – 40 м в длину и 3 м ширину.

Летом 1909 года носовую часть лодки с телами 15 подводников подняли со дна. 12 моряков похоронили на военном кладбище Севастополя. На могиле установили памятник.

Нынешняя морская экспедиция РГО, Севастопольского университета и Высшего военно-морского училища имени Нахимова нашла место гибели "Камбалы". Курсанты Нахимовского училища его вычислили, а потом с помощью бокового гидролокатора члены экспедиции точно установили, где находится корма субмарины: на глубине 62 метров с возвышением над грунтом три метра, на траверзе бухты Круглая. Предполагается изучить объект с участием глубоководных роботов.