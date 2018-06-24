У Берлинского кинофестиваля сменится руководство

Руководитель Берлинского кинофестиваля Дитер Косслик покинет пост в 2020 году, его место займут двое - Карло Шатриан из Италии и Мариетте Риссенбек из Нидерландов. Шатриан будет художественным директором, Риссенбек - исполнительным. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

70-летний Косслик руководит "Берлинале" с 2001 года. В последние годы его часто критикуют немецкие режиссеры и кинокритики, которые считают, что директор загнал фестиваль в тупик, и "Берлинаре" нужны существенные изменения.

В 2017 году десятки ведущих режиссеров Германии опубликовали открытое письмо с критикой в адрес Косслика. Непонятным для прессы остался и выбор жюри в 2018 году: главный приз получила спорная картина "Не прикасайся" (Touch Me Not), которая считалась как чересчур смелый эксперимент.

Первый Берлинский кинофестиваль открылся 6 июня 1951 года фильмом Альфреда Хичкока "Ребекка" (Rebecca, 1940). Кинофорум проводился по инициативе офицера армии США Оскара Мартея, который в союзнических войсках занимался вопросами кинематографа. Директором смотра стал кинокритик Альфред Бауэр. Тогда награды фестиваля назывались "Берлинские медведи".

Сейчас "Берлинале" по престижности сопоставим с Каннским и Венецианским фестивалями.

Ежегодно его сеансы посещают более 300 тыс. человек. Освещают мероприятие около 3 тыс. журналистов.