У людей есть свой источник вечной молодости - ученые

Исследователи из Университета Мичигана (США) выявили у плодовых мушек наследственные механизмы, которые постоянно омолаживают стволовые клетки репродуктивных органов. Они полагают, что и у людей есть нечто аналогичное.
Ученые обнаружили скрытый алгоритм, благодаря которому стволовые клетки могут делиться практически бесконечно. Руководители исследовательской группы Ховард Хьюз и Юкико Ямашита открыли, что отдельные участки генома насекомых с возрастом укорачиваются из-за сокращения рибосомных генов. При этом старения в рДНК не наблюдается.
Информация о нехватке передавалась следующим поколениям и потомство восстанавливало количество рибосомных генов в 10-дневном возрасте. Таким образом стволовые клетки фактически бесконечно восстанавливали сами себя.
Если удастся обнаружить нечто подобное у людей, это станет прорывом в медицине.
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