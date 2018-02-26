У львицы из зоопарка в США неожиданно выросла грива

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В зоопарке в американском штате Оклахома зоологи наблюдали уникальный случай: у 18-летней львицы Бриджит выросла грива. Об этом сообщает Daily Mail.

Грива является отличительной особенностью представителей мужского пола этого вида животных. Поэтому львица Бриджит является единственной на планете обладательницей такой пышной растительности. Сейчас специалисты взяли у нее анализы крови, чтобы разобраться в причинах такого природного сбоя. Результаты анализов Бриджит сравнят с образцами, взятыми у ее сестры Тиа.

Ветеринары будут внимательно наблюдать за здоровьем Бриджит.-0-