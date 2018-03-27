У Меган Маркл появится своя восковая фигура в Музее мадам Тюссо

Уже совсем скоро Меган Маркл присоединится к королевской семье, став супругой принца Гарри. В честь этого события девушку решили увековечить среди восковых фигур в музее мадам Тюссо. Фигура появится в лондонском и нью-йоркском заведениях.

Какой именно будет фигура будущей жены принца, пока держится в строгом секрете, но уже точно известно, что поставят ее рядом с фигурой Гарри. Также отмечается, что фигура Маркл в Нью-Йорке появится приблизительно к концу июня, а в Лондоне, скорее всего, чуть раньше.

К слову, в музее Лондона устроили необычную акцию в честь грядущего свадебного торжества. Все посетители, носящие те же имена, что и новобрачные, могут посетить музей до 19 мая совершенно бесплатно.