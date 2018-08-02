У сериала "Альф" будет продолжение

Студия Warner Bros. объявила о своем желании снять продолжение культового семейного шоу 90-х "Альф". Сейчас проект находится на стадии разработки. Продюсеры ищут сценаристов и ведут переговоры с авторами оригинального шоу. Предположительно, сюжет нового сериала будет строиться на возвращении Альфа на Землю в современный мир.

Сериал "Альф" неотъемлемая часть поп-культуры 90-х годов. Он выходил с 1986 до 1990 года. Всего шоу состояло из 4 сезонов и 102 эпизодов. Главный герой - коренастый рыжеволосый пришелец с планеты Мелмак потерпел крушение на своем космическом корабле в пригороде Лос-Анджелеса и попал к обычной американской семье, которая дала ему имя - Альф. Куклой, изображающей Альфа, во время съемок управлял сам создатель сериала Пол Фаско, он же и озвучивал инопланетянина.

Шоу о самоуверенном, капризном, но отзывчивом обжоре с другой планеты стало настолько популярным, что после завершения сериала его авторы выпустили мультсериал, рассказывающий о жизни Альфа до его встречи с семейством Таннеров.