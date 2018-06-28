У сына Джонни Деппа и Ванессы Паради серьезные проблемы со здоровьем

Ванесса Паради пропустила премьеру фильма "Нож в сердце", в котором исполнила главную роль, из-за серьезных проблем со здоровьем сына. Об этом рассказал режиссер кинокартины.

Что конкретно произошло с шестнадцатилетним Джоном Джеком Кристофером Деппом III не уточняется.

Отметим, что у Джонни Деппа и Ванессы Паради два ребенка. Старшая дочь Лили Роуз Депп является успешной моделью и лицом модного дома Chanel.