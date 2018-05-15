Участница "Евровидения" пострадала во время выступления

Представительница Великобритании на музыкальном конкурсе "Евровидение-2018" SuRie (Сюзанна Мари Корк) рассказала о том, что получила телесные повреждения во время выступления на финале музыкального соревнования.

Певица заявила, что получила несколько синяков после того, как на сцену во время выступления поднялся неизвестный мужчина, выхватил из рук микрофон и толкнул ее.

Исполнительница выступала под номером 9 с песней Storm. Внезапно прямо во время песни на Сюзанну накинулся зритель, отобрал микрофон и попытался что-то сказать публике. Охрана быстро среагировала и увела его со сцены. Певица не остановила номер и продолжила петь.