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Ученики одной из начальных школ Токио будут носить форму от Armani

Калейдоскоп 08.02.2018 | 22:29
Фото Reuters
Фото Reuters

В одной из токийских начальных школ ученики будут носить новую форму от дома моды Armani. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Еще в ноябре прошлого года письмо с данным решением директора школы получили родители учащихся. Руководство учебного заведения считает, что форма от известного бренда поможет создать в школе атмосферу надлежащего уровня.

Сообщается, что один комплект формы от Armani будет стоить около $729. Обычная форма стоит в три раза дешевле.

Многие родители высказались против такой идеи, так как дорогая одежда может привить их детям неправильные представления о вещах.-0-

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одежда, Япония
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