Ученые доказали, что мозг человека растет даже в старости

Специалисты Колумбийского университета нашли неопровержимые доказательства того, что мозг человека не перестает расти даже в старости, хотя раньше считалось, что в пожилом возрасте клетки мозга уже не обновляются, и потому люди преклонного возраста не воспринимают новые знания, у них ухудшается память.

И вот теперь американские ученые смогли доказать, что клетки мозга не перестают расти всю жизнь. Поэтому количество нейронов у людей старшего поколения такое же, как и у молодых. Снижение же памяти и интеллекта американские исследователи объясняют тем, что эти клетки просто неэффективно взаимодействуют между собой.

Именно это, как предполагают ученые, и становится причиной многих нейродегенеративных заболеваний в старости.