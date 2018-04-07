Ученые доказали, что мозг человека растет даже в старости

Специалисты Колумбийского университета нашли неопровержимые доказательства того, что мозг человека не перестает расти даже в старости, хотя раньше считалось, что в пожилом возрасте клетки мозга уже не обновляются, и потому люди преклонного возраста не воспринимают новые знания, у них ухудшается память.
И вот теперь американские ученые смогли доказать, что клетки мозга не перестают расти всю жизнь. Поэтому количество нейронов у людей старшего поколения такое же, как и у молодых. Снижение же памяти и интеллекта американские исследователи объясняют тем, что эти клетки просто неэффективно взаимодействуют между собой.
Именно это, как предполагают ученые, и становится причиной многих нейродегенеративных заболеваний в старости.
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