Ученые доказали вред электронных сигарет

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты из Университета Невады и Института исследования пустыни утверждают, что при курении электронных сигарет большая часть химических соединений, которые могут вызвать рак, оседает в легких. Об этом сообщил портал EurekAlert!.
Результаты эксперимента показали, что средняя концентрация альдегидов, опасных токсинов, часть из которых вызывает онкологические заболевания, в выдыхаемом воздухе в 10 раз выше после сеанса курения, чем до него.
Также ученые выяснили, что концентрация формальдегида в выдыхаемом воздухе в сотни раз ниже, чем в дыме электронной сигареты. Это значит, что большое количество этого вещества оседает в организме человека.-0-
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