Ученые ищут пару для самой одинокой лягушки при помощи сайта знакомств

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты решили использовать сайт знакомств, чтобы найти подругу для десятилетнего самца боливийской лягушки по кличке Ромео. Как сообщают информагентства, в настоящее время Ромео является последним известным представителем вымирающего вида.

He's suave. He's sexy. He's green. This Romeo needs to find his Juliet. Help Global Wildlife Conservation find a mate for #Match4Romeo: https://t.co/VncgPgNL55 #FrogFriday pic.twitter.com/Fg8x2JZDb3