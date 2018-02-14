Ученые ищут пару для самой одинокой лягушки при помощи сайта знакомств

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты решили использовать сайт знакомств, чтобы найти подругу для десятилетнего самца боливийской лягушки по кличке Ромео. Как сообщают информагентства, в настоящее время Ромео является последним известным представителем вымирающего вида.
He's suave. He's sexy. He's green. This Romeo needs to find his Juliet. Help Global Wildlife Conservation find a mate for #Match4Romeo: https://t.co/VncgPgNL55 #FrogFriday pic.twitter.com/Fg8x2JZDb3— Match (@Match) 9 февраля 2018 г.
Объявление о сборе денег в помощь одинокой лягушке ученые опубликовали на официальной странице природоохранной организации Global Wildlife Conservation. Эту же информацию они продублировали на сайте знакомств Match. Полученные средства пойдут на организацию 10 экспедиций, в ходе которых ученые займутся поиском подходящих самок боливийской лягушки. Специалисты собираются исследовать все ручьи и реки Боливии.
Поскольку представители этого вида лягушек живут около 15 лет, Ромео нужно найти партнершу как можно скорее. С возрастом он все реже издает брачное кваканье, большую часть времени проводит за камнями и выбирается только для того, чтобы поесть.-0-
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