Ученые ищут пару для самой одинокой лягушки при помощи сайта знакомств

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты решили использовать сайт знакомств, чтобы найти подругу для десятилетнего самца боливийской лягушки по кличке Ромео. Как сообщают информагентства, в настоящее время Ромео является последним известным представителем вымирающего вида.

Объявление о сборе денег в помощь одинокой лягушке ученые опубликовали на официальной странице природоохранной организации Global Wildlife Conservation. Эту же информацию они продублировали на сайте знакомств Match. Полученные средства пойдут на организацию 10 экспедиций, в ходе которых ученые займутся поиском подходящих самок боливийской лягушки. Специалисты собираются исследовать все ручьи и реки Боливии.

Поскольку представители этого вида лягушек живут около 15 лет, Ромео нужно найти партнершу как можно скорее. С возрастом он все реже издает брачное кваканье, большую часть времени проводит за камнями и выбирается только для того, чтобы поесть.-0-