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Беларусь и Китай резко активизировали межрегиональное сотрудничество - Румас
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18:26
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Происшествия
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Регионы
Экипаж 56-й экспедиции покинет МКС на следующей неделе
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В Минске двое мужчин выманивали у стариков деньги под видом установщиков окон
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От медицины до космических технологий: как молодые ученые продвигают науку
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Валерий Малашко
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Мнения
Николай Шерстнев
За время подготовки к "Дажынкам" Верхнедвинск преобразился
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Индекс мира и спокойствия
Комментарии
Олег Левшунов
Какие изменения ожидают белорусов после принятия поправок в Трудовой кодекс
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Афиша выходного дня: Манхэттенский кинофестиваль, пикник в зоопарке и День машиностроителя
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График включения отопления в жилых домах Минска можно узнать онлайн
Проблема с безопасностью затронула 50 млн аккаунтов Facebook
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Культура
Гран-при фестиваля "Тэатральны куфар БДУ - 2018" получил спектакль из России
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Новая редакция Правил автомобильных перевозок пассажиров
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Павел Лис,
Рашед Сарвар,
Владимир Карпович
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Пресс-центр
Круглый стол
Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая
27 сентября
Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Пресс-конференция
Владимир Улахович
26 сентября
"Школа экспорта" - проект БелТПП для бизнеса
Пресс-конференция
Марина Малаева,
Галина Гилевич,
Анжелика Пузанкова
26 сентября
Благоустройство города Минска. Подготовка объектов городского хозяйства к зиме
Пресс-конференция
Михаил Портной
24 сентября
Новые возможности для развития туристического потенциала Беларуси
Пресс-конференция
Сергей Дубина,
Андрей Гладкий
13 сентября
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