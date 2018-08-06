Ученые из США: кальяны опасны для жизни

Исследователи Калифорнийского университета рассказали СМИ, что во время курения кальяна организм человека получает такой же вред для здоровья, как при курении обычных сигарет.

Ученые поняли, что во время курения кальяна увеличивается частота сердечных сокращений на 16 ударов в минуту. Также у курильщика в этот момент увеличивается показатель артериального давления.

Исследователи в качестве эксперимента пригласили 48 добровольцев покурить кальян в течении тридцати минут. До и после курения ученые измерили артериальное давление, сердечный ритм и уровень никотина в крови. Собранные данные доказали, что курение кальяна аналогично курению обычных сигарет.

Выяснилось, что мнение о небольшом вреде кальяна просто миф. Исследователи в своих работах отметили, что в табак для кальянов добавляют синтетические химические вещества, которые также могут отразиться на здоровье человека.