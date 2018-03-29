Ученые изобрели антибиотик, умеющий уничтожать современных микробов

Перед современной медициной в последнее время остро встала проблема супербактерий, на которые не действуют антибиотики.
Исследователи Брауновского университета вместе с учеными из Гарварда подобрались к решению этой проблемы. Они вырастили антибиотики нового класса, которые способны убивать стафилококк и другие инфекции, которые не боятся известных ныне антибиотиков.
У новых препаратов есть существенный плюс – они оказывают действие только на мембраны бактерий, между тем, как современные антибиотики способны вызывать изменения в клетках и уничтожать их. Ретиноидные антибиотики обладают быстрым действием и низкой вероятностью развития стойкости к ним.
Еще одно несомненное преимущество нового вида препаратов – они эффективно борются с застарелыми инфекциями.
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