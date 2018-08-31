Ученые изобрели обезболивающее сильнее морфина

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученым удалось разработать обезболивающее, которое действует сильнее морфина и при этом не вызывает привыкания. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на опубликованные в журнале Science Translational Medicine результаты исследования.

Новое химическое соединение получило название AT121. Оно лучше облегчает боль, чем морфин, но его применение не сопровождается чувством эйфории, которое обычно приводит к наркомании.

Препарат успешно протестирован на мышах и обезьянах. Сейчас команда ученых проводит окончательные тесты безопасности до начала испытаний на людях.

Ранее одним из самых эффективных методов борьбы с сильной болью были опиоиды. Они действуют на группу рецепторов в мозге, которые одновременно блокируют боль и вызывают чувство удовольствия. Это вызывает зависимость.

Новое обезболивающее AT121 нацелено на те же рецепторы, что и обычные препараты. Однако оно дополнительно воздействует и на другую группу рецепторов, которые участвуют в инстинктивном и эмоциональном поведении. Это комбинированное действие АТ121 способно одновременно облегчить боль и заблокировать чувство удовольствия.

Кроме того, при назначении в 100 раз более низкой дозы, чем морфин, AT121 обеспечивал эквивалентное облегчение боли у испытуемых животных. Но когда обезьянам был предоставлен доступ к препарату, они не обращали на него внимания.-0-