Ученые нашли эффективный способ борьбы со старостью

Ученые из Экстерского университета (Великобритания) определили самый эффективный способ омоложения клеток живого организма.

Основу их метода составляет изменение матричной РНК посредством растительного соединения ресвератрола. С возрастом в организме человека понижается концентрация специфических молекул. Это сказывается на быстром старении.

Исследователи испытали активность растительного соединения фенола ресвератрола. Выяснилось, что эти соединения приводят в нормальное состояние процесс созревания матричной РНК.

Помимо этого, ученые установили, что ресвератролы могут снижать уровень биомаркеров старения и молекул, которые способствуют воспалению в организме.