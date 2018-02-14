Ученые нашли еще один способ избавиться от лишнего веса

Японские ученые нашли еще одно отличие в питании стройных и полных людей. Их исследования показали, что индекс массы тела и окружность талии напрямую зависят от скорости приема пищи.

Исследователи изучили данные около шестидесяти тысяч человек. Все эти данные собирались во время прохождения медицинских осмотров в период с 2008 по 2013 годы. Среди вопросов, задаваемых опрашиваемым, был и о скорости пережевывания пищи. Выяснилось, что среди людей, которые едят со средней скоростью, около тридцати процентов страдали от ожирения. А вот среди любителей быстро есть, заглатывая пищу большими кусками, сорок пять процентов страдали от ожирения. Наименьший процент данного заболевания оказался у людей, которые медленно жевали и тратили на прием пищи много времени.