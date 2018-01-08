Ученые нашли лазейку в четвертое измерение

Группа европейских физиков и ученых из США (Университет штата Пенсильвания) под руководством Макаела Рехтсмана открыли путь в четвертое измерение. Результаты научной работы они опубликовали на страницах издания Nature, сообщают информагентства.
Для этого исследователи собрали двухмерные структуры, в одной из которых располагались фотоны, а в другой - ультрахолодные атомы. В результате эксперимента возникло явление, напоминающее квантовый эффект Холла.
Трехмерные объекты отбрасывают двухмерные тени, позволяющие судить о форме названных объектов. Это позволяет и людям следить за физическими системами четырехмерной природы, разглядывая их "тени" в измерении на порядок ниже.
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