Ученые нашли лазейку в четвертое измерение

Группа европейских физиков и ученых из США (Университет штата Пенсильвания) под руководством Макаела Рехтсмана открыли путь в четвертое измерение. Результаты научной работы они опубликовали на страницах издания Nature, сообщают информагентства.

Для этого исследователи собрали двухмерные структуры, в одной из которых располагались фотоны, а в другой - ультрахолодные атомы. В результате эксперимента возникло явление, напоминающее квантовый эффект Холла.

Трехмерные объекты отбрасывают двухмерные тени, позволяющие судить о форме названных объектов. Это позволяет и людям следить за физическими системами четырехмерной природы, разглядывая их "тени" в измерении на порядок ниже.