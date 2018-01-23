Ученые нашли "Мордор" на дне океана

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Геологи обнаружили район подводных вулканов, похожий на Мордор из книг Джона Толкина. Как сообщают информагентства, необычный рельеф имеет океаническое дно у побережья Австралии.

Открытие совершили исследователи Аделаидского и Абердинского университетов, а также австралийского Государственного объединения научных и прикладных исследований. По данным, полученным с помощью трехмерного сейсмического отражения, им удалось выяснить, что "подводный Мордор" возник около 35 миллионов лет назад. Ландшафт сформировали 26 лавовых потоков длиной 34 км, их ширина достигает 15 км. Подобное образование появилось в результате извержения древних вулканов, расположенных на глубине менее 300 м.

Фото University of Aberdeen

Полученные данные используются для того, чтобы более тщательно изучить вулканические процессы под водой. На основе исследований ученым удалось создать детальную карту древних потоков лавы, которая напоминает иллюстрации из "Властелина колец".-0-