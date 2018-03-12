Ученые нашли недалеко от Солнца потенциально пригодную для жизни планету

Астрономы открыли в относительной близости от Солнечной системы потенциально пригодную для обитания планету. Открытие сделала орбитальная обсерватория "Кеплер", передают информагентства.

Всего аппарат, оснащенный новейшим оборудованием, обнаружил не менее 15 экзопланет. Четырнадцать из них находятся на небольшом расстоянии от своих звезд с периодом обращения около 40 дней (против 365 у Земли), но по климату они скорее напоминают Венеру.

Наибольший интерес вызвала система K2-155 в созвездии Тельца. Там находятся четыре планеты, но лишь одна из них - K2-155d - расположена в "зоне жизни" и может быть пригодной для проживания. Она в два раза крупнее Земли.

Система находится на расстоянии 200 световых лет от нас, поэтому пока сравнить две планеты не представляется возможным.