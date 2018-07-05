Ученые нашли самый полезный продукт для гипертоников

Американские ученые из Обернского университета выявили очень полезный продукт, который стабилизирует давление и улучшает работу нервной системы.

Этим продуктом оказался кефир. Ученые экспериментировали на слабых к гипертонии крысах. Их разделили на две группы: одних кормили кефиром, другую - нет.

Учеными были сделаны выводы: кефир делает нервную систему стабильней, улучшает давление и защитную функцию кишечника.