Ученые нашли способ избавиться от морщин

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые обнаружили мутацию гена, который запускает механизм появления морщин и выпадения волос. Об этом пишут СМИ.
Подробное описание результатов исследования опубликовано в журнале Cell Death & Disease.
Доктор Кешав Сингх и его команда из Университета Алабамы (Бирмингем) изучали митохондриальную функцию. Митохондрии вырабатывают энергию для клеток, но когда их функция угасает, начинается старение. Ученые обнаружили, что на эту функцию влияет ядерный геном, в котором и обнаружена мутация.
Опыты проводились на лабораторных мышах. Сначала исследователи наблюдали, как животные реагировали на снижение активности митохондрий: мыши начали слабеть, на коже появились складки, выпадала шерсть. Затем ученые отключили мутацию гена - кожа стала более гладкой, шерсть начала отрастать и повысилась активность.
Это открытие способно совершить революцию в индустрии красоты. Эксперты надеются, что ученым удастся создать лекарство, которое сможет усиливать митохондриальную функцию и остановить старение.-0-
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