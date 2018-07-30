Ученые нашли способ избавиться от морщин

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые обнаружили мутацию гена, который запускает механизм появления морщин и выпадения волос. Об этом пишут СМИ.

Подробное описание результатов исследования опубликовано в журнале Cell Death & Disease.

Доктор Кешав Сингх и его команда из Университета Алабамы (Бирмингем) изучали митохондриальную функцию. Митохондрии вырабатывают энергию для клеток, но когда их функция угасает, начинается старение. Ученые обнаружили, что на эту функцию влияет ядерный геном, в котором и обнаружена мутация.

Опыты проводились на лабораторных мышах. Сначала исследователи наблюдали, как животные реагировали на снижение активности митохондрий: мыши начали слабеть, на коже появились складки, выпадала шерсть. Затем ученые отключили мутацию гена - кожа стала более гладкой, шерсть начала отрастать и повысилась активность.

Это открытие способно совершить революцию в индустрии красоты. Эксперты надеются, что ученым удастся создать лекарство, которое сможет усиливать митохондриальную функцию и остановить старение.-0-