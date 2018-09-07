Ученые нашли способ "озеленить" Сахару

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые выяснили, как изменится климат африканской Сахары, если застроить ее солнечными и ветряными электростанциями. Крупные установки по производству возобновляемой энергии будут способствовать увеличению количества осадков и густоты растительного покрова в пустыне, сообщает научный портал N+1.

Группа исследователей из университета американского штата Иллинойс смоделировала строительство гигантских ветряных и солнечных электростанций в Сахаре на территории площадью 9 млн кв.км. По подсчетам ученых, количество энергии, производимой станциями в пустыне, будет примерно в четыре раза превышать нынешние потребности человечества.

Кроме того, подобные установки смогут оказать положительное влияние на климат пустыни. Ветровые и солнечные электростанции, замедляющие скорость воздушных потоков и стимулирующие испарение влаги, будут способствовать увеличению количества осадков. Ожидается, что электростанции дадут средний прирост количества осадков на 150% - до 0,59 мм в день. Это, в свою очередь, скажется на обилии растительного покрова.

Авторы исследования заключают, что воздействие на климат объектов возобновляемых источников энергии такого масштаба будет иметь скорее положительные последствия для климата планеты в целом, а в Сахаре и Сахеле их строительство может благоприятно сказаться и на локальном климате.

Ученые, однако, не берутся утверждать, насколько реально осуществить подобный проект в современных условиях.-0-