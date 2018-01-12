Ученые нашли способ продлить жизнь

Американские ученые считают, что именно физические упражнения помогают бороться со старением сердечно-сосудистой системы. А также активные занятия спортом уменьшают риск преждевременной смерти. Материалы исследования были опубликованы на сайте MedicalXpress.

Для подтверждения своей теории ученые провели эксперимент, участниками которого стали около полусотни человек среднего возраста. Всех добровольцев разделили на две группы. Участникам из первой группы в течение 2 лет нужно было заниматься физическими нагрузками, а участникам из второй - йогой.

В итоге оказалось, что у тех людей, которые занимались спортом, потребление кислорода во время физической активности выросло на 18%, а гибкость сердечной мышцы повысилась на 25%. Ученые сообщают, что при сидячем образе жизни сердечная мышца затвердевает, что негативно отражается на кровоснабжении в организме.-0-