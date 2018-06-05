Ученые нашли способ продлить жизнь

Группа ученых из Сиднея установила, что быстрая ходьба продлевает жизнь, сообщают информагентства. В исследовании приняли участие свыше пятидесяти тысяч человек.

Все испытуемые должны были выбрать один из вариантов ответа на вопрос "с какой скоростью вы ходите?". В исследовании участвовали жители Шотландии и Англии. Кроме темпа ходьбы, участники исследования указывали свой пол, возраст, вес и общую физическую активность.

Результаты проведенного исследования показали, что при среднем темпе ходьбы риск преждевременной смерти снижается примерно на двадцать процентов, а при быстром – на двадцать четыре процента. Особое положительное влияние пешие прогулки оказывают на людей старше шестидесяти лет.