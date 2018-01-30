Ученые нашли связь между дневным сном и болезнью Альцгеймера

Люди, которые испытывают желание поспать днем, более подвержены возникновению заболевания Альцгеймера. К такому выводу пришли американские ученые по итогам проведенного исследования.
Всего в эксперименте участвовали примерно 190 респондентов в возрасте 66 лет. Две недели при помощи фитнес-трекеров специалисты изучали биологическую активность испытуемых. Также проводилась магнитно-резонансная томография мозга участников эксперимента.
Изучив все показатели, врачи сделали вывод, что люди с амилоидными бляшками плохо спят по ночам и испытывают сонливость днем. Именно у таких людей повышается риск развития болезни Альцгеймера. Согласно данному эксперименту, у людей, которые бодрствуют по ночам, есть вероятность наличия первой стадии данного заболевания.
Некоторое время назад врачи уже заявляли о вреде дневного сна.
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