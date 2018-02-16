Ученые нашли связь между ростом человека и риском инсульта

Специалисты из Дании провели исследование, которое помогло установить, что люди, которые были невысокими в детстве, больше подвержены риску инсульта. Это удалось установить после изучения данных о здоровье свыше трехсот тысяч детей, чей возраст составлял от семи до тринадцати лет, рожденных с 1930 по 1989 года. Оказалось, что ишемические инсульты происходили на одиннадцать процентов чаще у людей, чей рост был ниже нормы на пять-семь сантиметров.
Специалисты также отметили, что рост определяется не только генетикой, но и питанием, инфекциями, стрессом.
Ишемический инсульт - это нарушение кровообращения мозга, повреждение его тканей. При ишемическом инсульте отмирают клетки мозга.
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