Ученые нашли связь между ростом человека и риском инсульта

Специалисты из Дании провели исследование, которое помогло установить, что люди, которые были невысокими в детстве, больше подвержены риску инсульта. Это удалось установить после изучения данных о здоровье свыше трехсот тысяч детей, чей возраст составлял от семи до тринадцати лет, рожденных с 1930 по 1989 года. Оказалось, что ишемические инсульты происходили на одиннадцать процентов чаще у людей, чей рост был ниже нормы на пять-семь сантиметров.

Специалисты также отметили, что рост определяется не только генетикой, но и питанием, инфекциями, стрессом.

Ишемический инсульт - это нарушение кровообращения мозга, повреждение его тканей. При ишемическом инсульте отмирают клетки мозга.