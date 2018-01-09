Ученые нашли в человеческом мозге активность, похожую на Wi-Fi

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Шеффилдского университета (Великобритания) заявили, что в мозге человека есть "беспроводной сканер" эмоций, который по принципу действия схож с беспроводной связью Wi-Fi. Об этом пишет Daily Mail.

Исследователи отмечают, что механизм основан на совпадении импульсов мозговой активности, благодаря чему люди могут "общаться на одной волне", собираться вместе на футбольных матчах, концертах и других коллективных мероприятиях.

По словам ученых, с помощью групповой мозговой активности возникают группы по интересам, различные творческие объединения. Этот же механизм помогает игрокам в командной игре, настраивает их на победу и на совместные слаженные действия, позволяет анализировать поведение оппонентов.-0-