Ученые нашли взаимосвязь между ночными сменами и раком груди

Китайские ученые провели исследование, которое показало, что риск заболевания раком грудной клетки гораздо выше у женщин, работающих в ночные смены. Также работа по ночам повышает вероятность развития рака кожи и пищеварительных органов. Однако это касается лишь представительниц слабого пола.

Врачи подчеркнули, что полученные в ходе исследования данные помогут понять, как предотвратить развитие этого заболевания. Также специалисты подчеркнули, что таким женщинам следует чаще проходить медицинские обследования, чтобы выявить заболевание на ранних стадиях.

Еще в 2007 году исследования показывали, что работа по ночам приводит к нарушению в биоритмах тела, что приводит к различного рода заболеваниям.

В исследовании, проводимом китайскими медиками, приняли участие женщины из Северной Америки, Европы, Австралии и Азии. В результате оказалось, что риску развития рака подвержены лишь женщины из Европы и Северной Америки. Ученые объясняют это тем, что уровень половых гормонов у европейских и американских женщин выше, чем у жительниц других уголков планеты.