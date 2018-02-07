Ученые научились вычислять депрессивных людей по словам

Специалисты выяснили, какие слова наиболее часто употребляют люди, страдающие депрессией. Об этом сообщает издание The Independent.
Исследователи с помощью технологий big data проанализировали тысячи сообщений, принадлежавшим людям с диагностированной депрессией, на различных форумах, онлайн-дневниках, страницах в социальных сетях. Специалисты оценивали не только часто встречающиеся слова, но и лексическое разнообразие, длину постов, какие-то типичные конструкции в письменной речи.
Выяснилось, что депрессивные люди часто используют следующие прилагательные: "одинокий", "грустный", и "жалкий". Чаще всего они используют местоимение "я", так как зациклены на своих переживаниях. Также встретились такие слова, как "всегда", "ничего" и "совершенно". Специалисты объясняют такой выбор тем, что люди, находящиеся в депрессивном состоянии, видят мир без полутонов.
Ученые думают, что компьютерные технологии можно будет использовать для поиска депрессивных людей и потенциальных самоубийц.-0-
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