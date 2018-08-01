Ученые назвали диету, которая замедляет старение

Ученые выяснили, что кетогенная диета является действенным средством против лишних килограммов, а также старения организма. Суть заключается в том, большую часть потребляемых калорий составляют не углеводы, а жиры и белки. Это значит, что такое питание улучшит метаболизм, позволит контролировать голод.

Исследования проводились на мышах. Грызуны показали, что такая диета повышает активность мозга в старости. Сообщается, что мыши благодаря диете лучше запоминали выходы из лабиринтов и справлялись с задачами.

Не стоит путать низкоуглеводную диету и кетогенную: они отличаются тем, что во время последней нужно потреблять больше жира, но малое количество углеводов. Продукты, на которые стоит обратить внимание при кетогенной диете: авокадо, яйца, цветная капуста, бекон, твердые сыры и шпинат. Также стоит добавить в рацион красную рыбу, кокосовое масло, брюссельскую капусту и спаржу.

Прежде чем соблюдать такую диету, необходима консультация врача, который даст рекомендации.