Ученые назвали опасность шашлыка

Китайские ученые оценили опасность летучих канцерогенных соединений, возникающих при жарке мяса на углях. Оказалась, что большая часть этих веществ поступает в организм через кожный покров. Исследование было опубликовано в журнале Environmental Science & Technology.

Ранее считалось, что от продуктов горения, в первую очередь, страдают дыхательные пути, а не кожа. Специалисты отмечают, что большой опасности для здоровья эти вещества не представляют, но они могут стать дополнительным фактором риска для любителей барбекю.

Сообщается, что во время готовки выделяются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Многие из них повышают риск развития онкологических заболеваний у тех, кто часто подвергается их воздействию.

Ученые провели эксперимент, для которого отобрали 20 добровольцев – мужчин в возрасте от 22 до 25 лет. Все они были приглашены на барбекю. Перед началом исследования все участники эксперимента сдали анализы. После мужчин разделили на 3 группы. Все вместе они готовили мясо, однако только добровольцам из первой группы разрешили съесть его (чтобы выяснить влияние на организм ПАУ, поступающих с пищей). Участники второй группы находились у огня без каких-либо средств защиты, а участники третьей – носили респираторы, чтобы дым воздействовал лишь на их кожу, а не на дыхательную систему. После эксперимента анализы были сданы повторно.

Как и ожидали ученые, наибольшее количество ПАУ получили те, кто ел жареное мясо. На втором месте оказалось воздействие на кожу, а не вдыхание дыма. Временно снизить эффект можно с помощью одежды с длинными рукавами, однако, когда материя пропитается дымом, кожа получит больше канцерогенов. Чтобы снизить риск для здоровья, ученые рекомендуют менять одежду сразу же после готовки.