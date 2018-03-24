Ученые назвали основные причины возникновения онкологических заболеваний

Риск заболеть раком можно снизить, если придерживаться принципов здорового образа жизни.

Основные причины появления новообразований назвали ученые Британского Центра исследования рака. Статья специалистов опубликована в журнале British Journal of Cancer.

По их заключению, основной причиной рака является табачный дым. Более 12,4% случаев рака у женщин и 17, 7% у мужчин вызваны курением.

На втором месте среди факторов риска - избыточный вес. Он становится причиной около 6,3 процента появления новообразований в год и чаще всего вызывает рак кишечника, почек, матки и груди.

На третьем месте - избыток ультрафиолетового излучения. Это стоит взять на заметку любителям загорать. 3,8 процента заболеваний рака кожи можно было бы избежать, учитывая данный фактор.

Среди остальных факторов, влияющих на возникновение злокачественных опухолей, ученые назвали злоупотребление алкоголем, экологические факторы, в частности, загрязненный воздух, а также большое количество клетчатки в рационе.

Ученые отметили, что здоровый образ жизни - еще не 100%-ная гарантия того, что человек не заболеет онкологией. Но снизить риск возникновения заболевания это поможет.