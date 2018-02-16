Ученые назвали продукты, повышающие риск развития онкологии

Международная группа ученых выявила связь между употреблением продуктов высокой степени обработки и развитием онкологических заболеваний. Информация об этом была опубликована на специализированном портале MedicalXpress.

Специалисты внесли в список особо опасных продуктов: хлебобулочные изделия, снеки, газировку, кукурузные хлопья с сахаром и полуфабрикаты. Подобная пища отличается высоким содержанием сахара, жира и соли. При этом она не оказывает позитивное влияние на состояние организма и здоровья - в ней очень мало витаминов и клетчатки.

По итогу масштабного исследования выяснилось, что увеличение потребления данных продуктов на 10% приводит к повышению риска развития онкологических заболеваний на 12 %.-0-