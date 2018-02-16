Ученые назвали продукты, повышающие риск развития онкологии

Международная группа ученых выявила связь между употреблением продуктов высокой степени обработки и развитием онкологических заболеваний. Информация об этом была опубликована на специализированном портале MedicalXpress.
Специалисты внесли в список особо опасных продуктов: хлебобулочные изделия, снеки, газировку, кукурузные хлопья с сахаром и полуфабрикаты. Подобная пища отличается высоким содержанием сахара, жира и соли. При этом она не оказывает позитивное влияние на состояние организма и здоровья - в ней очень мало витаминов и клетчатки.
По итогу масштабного исследования выяснилось, что увеличение потребления данных продуктов на 10% приводит к повышению риска развития онкологических заболеваний на 12 %.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4557 BYN
|2.451 BYN
|2.46 BYN
|USD
|1.96 BYN
|1.96 BYN
|1.964 BYN
|RUB
|3.4788 BYN
|3.465 BYN
|3.484 BYN