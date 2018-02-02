2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские ученые назвали способ похудения при офисной работе. Выводы специалистов содержатся в докладе, который опубликовал сайт European Journal of Preventive Cardiology.
Как отмечают ученые, чтобы сбросить вес в условиях сидячей работы в офисе, нужно дополнительно проводить в день порядка шести часов на ногах. Специалисты обращают внимание, что когда человек находится в вертикальном положении, то у него активизируются дополнительные группы мышц. Это приводит к потере лишних калорий, а также существенно снижает риск таких недугов, как сердечный приступ, диабет и инсульт.
Если работник будет проводить в офисе по 8-9 часов в положении стоя, то лишние килограммы уйдут даже без смены привычного режима питания. При этом подобный способ особенно хорошо действует для похудения мужчин, так как их мышечная масса значительно больше, чем у женщин.-0-
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