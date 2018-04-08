Ученые назвали три основных источника микробов

Американские микробиологи назвали три основных источника микробов для человека. По их мнению, при общении передается от человека к человеку большое количество бактерий через дыхание, рукопожатие. Например, при обычном рукопожатии можно получить около двух миллионов микробов.
Рассадниками микроорганизмов являются и общественные туалеты, причем, обитающие там бактерии очень патогенные.
Третий среди главных источников микробов – денежные знаки. Даже на новых деньгах исследователи нашли почти миллион различных бактерий.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4007 BYN
|2.398 BYN
|2.407 BYN
|USD
|1.9637 BYN
|1.96 BYN
|1.964 BYN
|RUB
|3.3945 BYN
|3.38 BYN
|3.395 BYN