Ученые назвали три основных источника микробов

Американские микробиологи назвали три основных источника микробов для человека. По их мнению, при общении передается от человека к человеку большое количество бактерий через дыхание, рукопожатие. Например, при обычном рукопожатии можно получить около двух миллионов микробов.

Рассадниками микроорганизмов являются и общественные туалеты, причем, обитающие там бактерии очень патогенные.

Третий среди главных источников микробов – денежные знаки. Даже на новых деньгах исследователи нашли почти миллион различных бактерий.