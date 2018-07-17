Ученые назвали Туринскую плащаницу подделкой

Представители из Комитета по расследованию псевдонаучных заявлений сделали вывод: кровь на Туринской плащанице не может принадлежать Иисусу Христу. Исследование опубликовано в "Journal of Forensic Sciences".
Ученые воссоздали момент, когда Христа завернули в плащаницу. Был использован манекен и задействован один человек. Использовали донорскую кровь и похожую на нее жидкость. Эксперимент себя оправдал.
Ученые Боррини и Гарлашелли выяснили, что кровь после помещения человек или манекена в ткань не могла появится в участках тыльной стороны ладони и вдоль предплечья под разными углами. Для лежачего положения такое появление пятен невозможен, заявляют эксперты.
Не получилось воссоздать всю картину появления пятен, оставленных на плащанице, однако, данный анализ позволил сделать вывод: человек, завернутый в плащаницу, не мог быть распятым. Исследователи считают, что плащаница сделана довольно искусно, но является всего лишь подделкой приблизительно четырнадцатого века. Так создавались иллюстрации казни Иисуса Христа.
Туринской плащаницей называют ткань, в которую был завернут Христос после смерти.
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