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Ученые назвали Туринскую плащаницу подделкой

Калейдоскоп 17.07.2018 | 11:56

Представители из Комитета по расследованию псевдонаучных заявлений сделали вывод: кровь на Туринской плащанице не может принадлежать Иисусу Христу. Исследование опубликовано в "Journal of Forensic Sciences".

Ученые воссоздали момент, когда Христа завернули в плащаницу. Был использован манекен и задействован один человек. Использовали донорскую кровь и похожую на нее жидкость. Эксперимент себя оправдал.

Ученые Боррини и Гарлашелли выяснили, что кровь после помещения человек или манекена в ткань не могла появится в участках тыльной стороны ладони и вдоль предплечья под разными углами. Для лежачего положения такое появление пятен невозможен, заявляют эксперты.

Не получилось воссоздать всю картину появления пятен, оставленных на плащанице, однако, данный анализ позволил сделать вывод: человек, завернутый в плащаницу, не мог быть распятым. Исследователи считают, что плащаница сделана довольно искусно, но является всего лишь подделкой приблизительно четырнадцатого века. Так создавались иллюстрации казни Иисуса Христа.

Туринской плащаницей называют ткань, в которую был завернут Христос после смерти.

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Теги
религия, ученые, христианство
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