Ученые обнаружили гелий в атмосфере экзопланеты

С помощью космического телескопа Hubble исследователи обнаружили гелий в атмосфере экзопланеты WASP-107b. Об этом сообщает ТАСС. Это первый случай нахождения этого химического элемента у планеты вне Солнечной системы.

Гелий - второй по распространенности элемент во Вселенной после водорода. До сих пор его не находили в атмосферах экзопланет.

WASP-107b - открытая в 2017 году планета-гигант размером с Юпитер, расположенная в созвездии Девы на расстоянии около 200 световых лет от Земли.