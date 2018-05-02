Ученые обнаружили гелий в атмосфере экзопланеты

С помощью космического телескопа Hubble исследователи обнаружили гелий в атмосфере экзопланеты WASP-107b. Об этом сообщает ТАСС. Это первый случай нахождения этого химического элемента у планеты вне Солнечной системы.
Гелий - второй по распространенности элемент во Вселенной после водорода. До сих пор его не находили в атмосферах экзопланет.
WASP-107b - открытая в 2017 году планета-гигант размером с Юпитер, расположенная в созвездии Девы на расстоянии около 200 световых лет от Земли.
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