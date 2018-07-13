Ученые обнаружили главную причину болезни Альцгеймера

Американские ученые из Юго-Западного Медицинского центра Техасского Университета выяснили, каким образом зарождается болезнь Альцгеймера.

Как сообщает издания eLife, исследователи обнаружили, что в человеческом мозге могут образовываться "клубки" тау-белка, из-за которых разрушаются его клетки. Если быстро не повлиять на этот процесс, в головном мозге образуются сгустки, которые окончательно разрушают нейроны мозга.

Ранее специалисты были уверены, что опасен не сам тау-белок, а его сгустки. Однако исследование показало, что критический момент может наступить еще до образования сгустков, в момент, когда тау-белки становятся токсичными. Именно тогда особенно высок риск зарождения болезни Альцгеймера.

Ученые надеются, что данное открытие может стать отправной точкой для разработки эффективных диагностических методов лечения болезни Альцгеймера. Главная задача в настоящее время - создание препарата, который предотвратит образование сгустков тау-белка.