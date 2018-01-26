Ученые обнаружили главную угрозу в клещах

Клещи представляют одну из главных угроз человечеству, наряду с вирусом Эбола и Зика. Об этом сообщили информагентства со ссылкой на The Guardian.

Исследователи полагают, что клещи разносят по миру наиболее опасные заболевания. За последние 17 лет человечество более всего пострадало от разноса болезней данными насекомыми.

Выявлять роль клещей при распространении опасных вирусов начали только недавно. При этом они расширили ареал своего обитания, переселившись поближе к местам обитания человека.

В частности, клещи переносят на себе болезнь Лайма, бабезиоз, геморрагическая лихорадка Крым-Конго и иные заболевания.